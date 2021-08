Ampelanlage wird erneuert

Achtung Autofahrer! Die Ampelanlage an der Kreuzung Bockelmannstraße / Johannes-Gutenberg-Straße wird am 1. September erneuert. Sie wird gegen 8 Uhr abgeschaltet und voraussichtlich am späten Nachmittag wieder in Betrieb genommen.

Lüneburg. Am Mittwoch, 1. September 2021, wird die Ampel im Bereich der Kreuzung Bockelmannstraße / Johannes-Gutenberg-Straße erneuert. Das teilt die Hansestadt Lüneburg in einer Pressemitteilung mit. Die Anlage wird gegen 8 Uhr abgeschaltet und voraussichtlich am späten Nachmittag wieder in Betrieb genommen. Am Donnerstag werden dann gegebenenfalls noch Restarbeiten zu erledigen sein. Die Hansestadt lässt die Ampelanlage mit Signalgebern der neuesten LED-Technik ausrüsten.

Es wird während der Arbeiten keine provisorische Lichtsignalanlage errichtet. Gegebenenfalls fallen im Kreuzungsbereich temporär die separaten Abbiegespuren weg. Es ist für alle Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen besondere Aufmerksamkeit geboten. Für die Dauer der Maßnahme ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt. lz