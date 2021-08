Hendrik Six, der Schulleiter der Schule am Katzenberg in Adendorf, freut sich über die Luftfilteranlage, die ab Donnerstag in der Schule in Betrieb ist. Die Oberschule ist eine von drei Pilotschulen. (Foto: t&w)

Vor Schulstart: Unverständnis für politisches Handeln Das niedersächsische Kultusministerium will mit Maskenpflicht, Tests und regelmäßigem Lüften die "maximale Präsenz bei maximaler Sicherheit" im Schulbetrieb gewährleisten. Lüneburger Eltern sehen das kritisch. Sie fordern eine Alternative zur Maskenpflicht und vom Landkreis mehr Tempo bei den Luftfilteranlagen.



