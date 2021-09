Royal Rangers: Respekt vor der Natur lernen

„Schön, Euch endlich wieder zu sehen“, begrüßte Michael Meyer die jungen Lüneburger Pfadfinder. Der Lehrer für Biologie und Deutsch an der Oberschule Scharnebeck ist Leiter der „Royal Rangers Stamm 429“, die sich zum ersten Mal nach den Sommerferien trafen. Und diese Treffen laufen stets nach einem festen Muster ab. Doch was sind Pfadfinder überhaupt und was machen die? Ein Besuch bei einer der Lüneburger Stämme im Garten der Matthäus-Gemeinde am Kalkberg.

