Neue Präsidentin des Rotary Clubs Lüneburg Hanse

Lüneburg/Reinstorf. Beim Rotary Club Lüneburg Hanse hat jüngst die Führung gewechselt. Angelika Brauer ist nun Präsidentin, sie löste Stefan Meier ab, der auf Gut Thansen in Soderstorf die Amtskette an seine bisherige Vizepräsidentin weiterreichte. Meier blickte bei der Gelegenheit auf ein ungewöhnliches Rotarier-Jahr zurück, das ganz im Zeichen von Corona stand.

Begonnen hatte das Jahr seiner Präsidentschaft mit dem Vortrag „Wie digitalisiert man ein Unternehmen?“– nicht ahnend, dass genau dies durch die Pandemie auch bei den Rotariern geschehen würde. 53-mal kamen die Mitglieder zusammen, davon 47-mal online. Aus einem Präsenzclub wurde über Nacht ein digitaler Club.

Obwohl es kaum Möglichkeiten gab, durch eigene Aktivitäten, bei Rotary „Hands On“ genannt, Geld für die Förderkasse zu generieren, konnten zahlreiche, meist lokale Projekte gefördert werden. Das letzte gemeinsame Projekt war schon fast ein virtuelles gewesen. Noch im Mai 2020 hatte der Club ein alternatives Tanzvideo gedreht, bei youtube eingestellt und hierfür um Spenden gebeten. Mit den Einnahmen konnten im Sommer 2020 mehr als 20 Projekte lokaler Kunstschaffender gefördert werden.

Ebenfalls gefördert wurde ein Waldcamp der Oberschule Neuhaus, ein Projekt des Arche Parks im Schubz und ein Projekt des Kinderschutzbundes zur Prävention gegen häusliche Gewalt in Zeiten von Covid. Eine große Einzelförderung ging an das Waisenhaus Mother‘s Mercy Home in Kenia. Erwähnenswert deshalb, weil die Hilfe direkt und nahezu ohne Verwaltungskosten ankommt.

„Engagieren und Leben verändern“

Beim RC Lüneburg Hanse stand das vergangene Jahr zudem unter dem Motto „Mensch und Natur“. Zahlreiche Vorträge wurden zum Thema organisiert. Mitglieder und Gäste lernten etwas über „300 Jahre Nachhaltigkeit“, über den „Klimawandel und die Folgen für die Lüneburger Heide“, wie ehemalige „Truppenübungsplätze zu Naturparadiesen“ werden, über „Wölfe in Niedersachsen“ und über den künftigen „Niedersächsischen Weg in der Landwirtschaft“. Gemeinsam mit dem Rotaract Club Lüneburg, der Jugendorganisation von Rotary, wurde ein Abend zum Thema: „Wirtschaft und Nachhaltigkeit – wie wollen wir zukünftig leben?“ organisiert.

Die neue Präsidentin, Angelika Brauer, setzt in ihrem rotarischen Jahr in erster Linie darauf, dass die Folgen der Corona-Pandemie verarbeitet werden. Nicht nur der Club, auch die Gesellschaft insgesamt, müsse sich wieder an persönliche Nähe gewöhnen. Sie wolle daher zunächst auf Kontinuität setzen, aber auch Projekte entwickeln, die insbesondere Kindern und Jugendlichen aus Stadt und Landkreis Lüneburg zugutekommen sollen. Sie strebt dabei eine enge Kooperation mit den anderen Lüneburger Service Clubs an. Im Zentrum ihrer Ideen steht dabei das Motto des Rotary Welt Präsidenten Shekhar Mehta aus West Bengalen: „Serve to change lives“, also „Engagieren und Leben verändern“. lz