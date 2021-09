Die alten Bauernhäuser im Ortskern von Echem sind vielen im Dorf ans Herz gewachsen. Wie man sie wirtschaftlich sanieren und weiter nutzen kann, darum ging es bei einer Info-Veranstaltung am 8. September – am Abend des Tages, an dem eines der alten Gebäude abgerissen wurde. Update: Weitere Abrisse wird es in den nächsten zwei Jahren nicht geben. Seit Donnerstag, 9. September, gilt eine Veränderungssperre für das Altdorf.

