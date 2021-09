Mit Video: Der 11. September 2001 – 20 Jahre danach

20 Jahre ist es her, dass bei den Anschlägen vom 11. September tausende Menschen ihr Leben ließen. In der LZ sind damals Lüneburgerinnen und Lüneburger zu Wort gekommen, die wir zum 20. Jahrestag noch einmal befragt haben. Wie sie sich an diesen Tag erinnern, was sie erlebt haben und wie sie heute darüber denken.

