Sie begleitet Unternehmen beim Aufbau einer digitalen Kultur: Sabine Remdisch. Die Psychologin und Professorin für Personal- und Organisationspsychologie der Leuphana Universität Lüneburg hat sich in der Vergangenheit intensiv mit digitalen Führungs- und Teamprozessen und hybriden Arbeitsmodellen beschäftigt, vermittelt diese Expertise in Präsenz- und Online-Trainings sowie auch über das Digital Leadership Lab der Leuphana. Die LZ will wissen: Befindet sich der Arbeitsplatz der Zukunft in den eigenen vier Wänden?

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Sie sind neu hier?

Jetzt testen

Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo?

Hier entlang