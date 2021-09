Mehr als 231.000 Corona-Impfungen im Landkreis

Im Impfzentrum und in Arztpraxen im Landkreis Lüneburg sind bisher 231.341 Corona-Impfungen verabreicht worden. Das Durchschnittsalter der aktuell 228 infizierten Menschen liegt bei rund 36 Jahren.

Lüneburg. Seit Jahresbeginn hat das Corona-Impfzentrum in Lüneburg insgesamt 141.098 Impfungen durchgeführt, hinzu kommen 90.243 Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten. Die Impfquoten sehen so aus: 67,4 Prozent der Menschen im Landkreis Lüneburg haben bereits mindestens eine Corona-Impfung erhalten, vollständig geimpft sind 61,9 Prozent (Stand: 15. September 2021).

Das Corona-Impfzentrum hat noch in der kommenden Woche auch für Menschen ohne Termin geöffnet: Wer eine Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson&Johnson gegen das Coronavirus erhalten möchte, kann montags bis freitags jeweils von 8 bis 11 Uhr, von 12 bis 15 Uhr und von 16 bis 19 Uhr einfach zur Halle in der Zeppelinstraße kommen. Diese Impfung ist ausschließlich für Menschen ab 18 Jahren. Bitte Personalausweis und Impfausweis – falls vorhanden – mitbringen.

Corona-Infektionen: Altersstruktur und örtliche Verteilung im Landkreis

Das Durchschnittsalter aller aktuell Infizierten liegt bei rund 36 Jahren. Ein Überblick zu den einzelnen Altersgruppen: 29,1 Prozent der akuten Fälle betreffen die 35- bis 59-Jährigen, 26,9 Prozent die 15- bis 34-Jährigen, 20,9 Prozent die 5- bis 14-Jährigen, 10 Prozent die Menschen über 80 Jahre, 8,3 Prozent die 60- bis 79-Jährigen und 4,8 Prozent die 0- bis 4-Jährigen (Stand: Donnerstag, 16. September 2021).

In der Hansestadt Lüneburg gab es Stand gestern Donnerstag (16. September 2021) 98 Fälle, in der Samtgemeinde Bardowick 32, in der Gemeinde Amt Neuhaus 23, in der Samtgemeinde Ostheide 18, in den Samtgemeinden Scharnebeck und Gellersen jeweils 13, in der Samtgemeinde Ilmenau 10. In allen anderen Kommunen des Landkreises liegen die Zahlen im einstelligen Bereich. lz