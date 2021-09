Woher kommt das Personal für die Ganztagsbetreuung?

Ganztagsbetreuung an fünf Tagen der Wochen in allen Grundschulen. Was in fünf Jahren Realität werden soll, bereitet Kommunen bereits jetzt Sorgen. Die offenen Fragen sind: Woher sollen die Erzieher kommen? Und wer soll sie bezahlen?

