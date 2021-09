SPD-Jungpolitiker macht sich auf nach Berlin

Am Tag nach der Bundestagswahl hat sich der Lüneburger Jakob Blankenburg, der für die SPD in den Bundestag einzieht, nach Berlin aufgemacht. Bevor er in den Zug einstieg, berichtet er, was ihn in den nächsten Tagen in Berlin erwartet und warum Lüneburg sein Lebensmittelpunkt bleibt.

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Sie sind neu hier?

Jetzt testen

Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo?

Hier entlang