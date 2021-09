Der Friedfhof in Reinstorf ist bedroht. Die Gemeinde hat unter anderem die Straße Waldblick hergestellt. Jetzt soll die Kirchengemeinde 51.000 Euero an Erschließungskosten zahlen. Sie hat einen Stundungsantrag gestellt, über den der Rat am Montag beraten wird. (Foto: be)

Kirche in Reinstorf bangt um ihren Friedhof Der Reinstorfer Friedhof ist bedroht. Die Gemeinde Reinstorf fordert von der Kirchengemeinde 51.000 Euro Erschließungskosten. Doch die hat einen Stundungsantrag gestellt, über den der Rat am Montag beraten wird.



