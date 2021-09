Das ist drin: Erstklässler bekommen Bio-Brotbox

Sie hält lange und soll bei Grundschülern ein Gespür für gesunde Ernährung wecken: die Bio-Brotbox. Organisiert vom Heinrich-Böll-Haus Lüneburg sind nun in Stadt und Landkreis rund 1800 Brotdosen an Erstklässler ausgegeben worden. Was das leckerste Teil in der Box ist? Da haben die Kinder unterschiedliche Meinungen.

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Sie sind neu hier?

Jetzt testen

Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo?

Hier entlang