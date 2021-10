Zukunftsserie: Kinder in die Küche!

Die Zahl der Übergewichtigen wächst. Eine schlechte Entwicklung, wie auch der Deutsche Landfrauenverband meint und gegensteuert: Seit vielen Jahren schon bieten deren Vertreterinnen Ernährungskurse und Kochwochen für Kinder an, kommen in die Grundschulen und erreichen so alle Bevölkerungsschichten schon in den jüngsten Jahren - auch in Lüneburg.

