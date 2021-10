Ideen für den Deckel über der A39

Lüneburg. Eine Bühne wird es eher nicht geben auf dem Lüneburger Deckel. Eher eine Boulebahn und Solarpaneele. Das kristallisierte sich bei der Ideenwerkstatt der Anwohner des künftigen Autobahndeckels am Sonnabend heraus.

An Ideen, wie der 381 Meter lange und 30 Meter breite Deckel über der A39 in Höhe Moorfeld gestaltet werden könnte, mangelt es den Lüneburger Bürgern nicht. 100 Vorschläge für die 12.000 Quadratmeter gingen bei der Lüneburger Außenstelle der Autobahn GmbH ein. Am Sonnabend ging es ans Auswerten. In einer mehr als vierstündigen Ideenwerkstatt im Kleingartenverein Gartenfreunde Moorfeld wurden die Ideen diskutiert.

Beteiligungsprozess der Bürger

Der Deckel ist zentraler Teil des Lärmschutzes für die geplante A39, die in diesem Bereich auf der Ostumgehung verlaufen wird.

Die Ideenwerkstatt gehört zu dem Beteiligungsprozess der Bürger, bei dem gewünschte und umsetzbare Vorschläge ausgesiebt werden sollen. Ende des Jahres sollen Landschaftsarchitekten zwei bis drei Entwürfe ausarbeiten, die die Mehrheitsideen aufnehmen - zu denen auch ein Spielplatz, ein Bereich für Jugendliche sowie eine üppige Begrünung gehören.

Von Joachim Zießler

Mehr dazu lesen Sie am Montag in der LZ.

Mehr dazu:

Deckel für die Autobahn 39 in Lüneburg nimmt Gestalt an

Tunnel über die geplante A39 wird wohl nicht verlängert

Bau der A39 rückt näher

Überarbeitete Pläne für A39 liegen vor

Gutachten zum A39-Neubau zieht positive Bilanz

Der Lärm-Deckel – Ostumgehung könnte in Lüne-Moorfeld durch einen Tunnel geführt werden