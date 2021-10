Nach sexueller Belästigung: Polizei sucht nach Zeugen

Nachdem eine 94-Jährige von einem ca. 20-jährigen Mann im August sexuell belästigt wurde, sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach Zeugenhinweisen.

Lüneburg. In dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Haubach-Straße in Lüneburg wurde eine Seniorin sexuell belästigt. Der Überfall ereignete sich bereits in den Morgenstunden des 3. August 2021. Eine 94-Jährige wurde dabei gegen 9.30 Uhr im Keller von einem Unbekannten belästigt.

Der etwa 20-jährige Mann stand im Treppenhaus und telefonierte, als die Seniorin das Haus betrat. Er hatte der Dame zunächst Hilfe angeboten und ihren Rollator in den Keller getragen. Im Anschluss folgte er ihr und griff ihr dann unvermittelt unter den Rock. Geistesgegenwärtig wehrte sich die Seniorin erfolgreich, indem sie ihn mit ihrem Rollator "anfuhr" und wegschubste. Der Unbekannte lief daraufhin davon.

Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Täter. Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt

vorderasiatischer, mutmaßlich irakischer Herkunft

ca. 180 bis 185 cm groß

schlank

kurze, schwarze Haare

glatt rasiertes Gesicht

sprach gebrochen Deutsch

bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem kurzärmeligen, roten oder rotbraunen Hemd.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter Telefon (04131) 8306 -2215 bzw. -1857 entgegen. lz