Seeadler-Pärchen bleiben in der Regel ein Leben lang zusammen. Diese beiden sind an der Elbe zwischen Hohnstorf und Avendorf gesichtet worden. Die erwachsenen, also adulten Seeadler, sind am gelben Schnabel und einem helleren Gefieder zu erkennen. (Foto: Piter Wichers)

Seeadler-Pärchen vor der Linse – erstmals seit 7 Jahren Piter Wichers ist es eine kleine Seeadler-Sensation: An der Elbe bei Hohnstorf hat er ein erwachsenes Adlerpaar in ihrem natürlichen Umfeld fotografieren können. Doch die Vögel sind zwei Unbekannte. Wo ist unser Lüneburger Pärchen abgeblieben?



