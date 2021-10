Nach "Rote Rosen" in Afrika mit Delfinen schwimmen

Seine TV-Karriere begann an der Seite von Muriel Baumeister in der ARD-Serie „Ein Haus in der Toscana“. Fast 30 Jahre ist das her. Aktuell ist Oliver Clemens wieder im Ersten zu sehen. Bei "Rote Rosen" spielt er Michael, den Bruder der neuen Hauptfigur Katrin. Im LZ-Gespräch verrät er, welchen alten Bekannten er am Set in Lüneburg getroffen hat und wohin es ihn für seinen nächsten Job verschlägt.

