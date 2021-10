Am Wasser, zwischen Brücke, Kran und Stintmarkt, fühlt sich Khalat Ismail in Lüneburg am wohlsten. Dort sitzt sie oft zusammen mit ihrer Tochter Dilschen und genießt die entspannte Atmospähe. „Da sieht man so viele Leute, die zufrieden sind", sagt die 33-Jährige. (Foto: phs)

Projekt "Lieblingsort": Freiheit ist unbezahlbar In Zusammenarbeit mit dem Verein Lebensraum Diakonie veröffentlicht die LZ bis zum Welttag zur Überwindung der Armut am Sonntag, 17. Oktober, sechs Porträts von Menschen aus Lüneburg, die am Existenzminimum leben. Darunter ist auch Khalat Ismail. Sechs Jahre nach ihrer Flucht aus Syrien wohnen sie und ihre Familie noch immer in einem Containerbau, müssen sie jeden Cent dreimal umdrehen. Trotzdem würde die 33-Jährige nie behaupten, arm zu sein.



