Entwarnung für die Lebenshilfe Lüneburg

Gute Nachricht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lüneburger Lebenshilfe. Im Werkstatt-Hauptgebäude kann die Arbeit ab Dienstag wieder aufgenommen werden. Ein Gutachten hat ergeben, dass die Raumluft nicht mit Asbest belastet ist.

Lüneburg. Gute Nachricht für die Lebenshilfe: Die Messungen im Werkstatt-Hauptgebäude am Vrestorfer Weg ergaben, dass es kein Asbest in der Raumluft gibt. Das haben Sachverständige dem Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Damit können die Mitarbeiter am Dienstag, 19. Oktober, wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Wie berichtet, hatte das Gebäude infolge des Starkregens am 10. September unter Wasser gestanden. Nachdem Ende September Bodenproben gezogen wurden, waren Spuren von Asbest entdeckt worden. Matthias Farr, Geschäftsführer der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg, hatte daraufhin am Mittwoch präventiv das Gebäude schließen lassen, bis das Ergebnis eines Raumluft-Gutachtens vorliegt.

Die Lebenshilfe veröffentlichte Freitagnachmittag auf ihrer Homepage: "Die drei durchgeführten Raumluftmessungen sind negativ ausgefallen. In allen drei Partikelfiltern, die vom 14. Oktober zirka 13.30 Uhr bis 15.Oktober ca. 9.45 Uhr kontinuierlich Luft angesaugt haben, wurden keine lungengängigen Feinstfasern im Labor nachgewiesen. Die Messungen wurden an Orten durchgeführt, an denen der besagte Magnesit-Estrich frei liegt, aber auch mit Linoleum-Boden überklebt ist." Der für die Bauzeit des Gebäudes, Mitte der 70er-Jahre, häufig verbaute Magnesit-Estrich weise offensichtlich Spuren von Asbest auf, die aber als gebunden anzusehen sind und damit nicht gefährlich seien, heißt es. as