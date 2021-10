Kunst am Straßenrand als Bremse für Autofahrer

Straßenkunst für mehr Sicherheit? Die Leuphana ist an einem Projekt beteiligt, die untersucht, ob Kunst am Straßenrand die Autofahrerinnen und Autofahrer dazu bewegen kann, langsamer durch die Gemeinden zu düsen.

Lüneburg. Können Kunstobjekte am Straßenrand das Fahrverhalten von Verkehrsteilnehmern positiv beeinflussen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Kooperationsprojekt der Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg, der TU Hamburg und der Lüneburger Universität. In den Gemeinden Ottersberg im Kreis Verden und in Amelinghausen untersuchen die Forschenden dazu das Fahrverhalten auf innerörtlichen Durchgangsstraßen. Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fördert das Projekt.

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast: „Die Idee, mit Kunstinstallationen auf das Verkehrsverhalten Einfluss zu nehmen, finde ich spannend. Wenn es gelingen sollte, anspruchsvolle Gestaltung und Verkehrsberuhigung zu kombinieren, könnten die Gemeinden gleich dreifach profitieren. Teure bauliche Maßnahmen wären dann nicht immer erforderlich.“

Bessere Ortsatmosphäre, geringeres Tempo?

Eigens aufgestellte Kunstinstallationen an der Straße könnten die Ortsatmosphäre verändern und so dazu führen, dass hohe Fahrgeschwindigkeiten bei der Durchfahrt durch den Ort als unangemessen erscheinen – das sei die Idee, die dem Vorhaben zugrunde liege, heißt es in einer Mitteilung der Leuphana.

Nach ersten Erfahrungen weniger Temposünder

Die Wissenschaftler haben in den Gemeinden deshalb zunächst Verkehrsmessungen vorgenommen, um das innerörtliche Geschwindigkeitsniveau zu bestimmen. In einem weiteren Schritt wurden dann zunächst in Ottersberg Entwürfe für unterschiedliche Kunstobjekte mit den Anwohnern diskutiert, ausgewählt und anschließend von der örtlichen Hochschule produziert und aufgestellt.

Anwohner sollen mitreden

Die Wirkungen der künstlerischen Installationen werden derzeit bei Anwohnerbefragungen und Verkehrsmessungen evaluiert. Außerdem werden die Blickbewegungen von Autofahrern während der Ortsdurchfahrt gemessen, um so Aufschluss über die Wahrnehmung der aufgestellten Objekte zu bekommen. Ein erstes Ergebnis laut Uni: In der Gemeinde Ottersberg hat sich nach Aufstellung der Kunstobjekte die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen (über 50 km/h) an verschiedenen Messpunkten um bis zu 24 Prozent verringert.

Für den zweiten Untersuchungsstandort Amelinghausen werden aktuell die Kunstobjekte entwickelt. Sie sollen voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte aufgestellt werden. Später wird auch dort deren Wirkung auf den Verkehr überprüft. Bis zum Jahresende soll das Forschungsprojekt abgeschlossen sein. lz