Diskussion im Livestream: Wie junge Leute in die Endlager-Suche einbinden?

Umweltminister Olaf Lies diskutiert am Freitag, 29. Oktober, ab 17 Uhr mit vier weiteren Gästen an der Leuphana Universität die Frage nach der Suche eines Atommüllendlagers. Hier können Sie die Veranstaltung live verfolgen.

Lüneburg. In zehn Jahren soll ein Ort für ein Atommüll-Endlager gefunden sein. So hat es der Bundestag beschlossen. In Betrieb genommen werden soll das Lager dann im Jahr 2050. In diesen laufenden Prozess sollen die Bürger immer wieder eingebunden werden - in Lüneburg geht es jetzt vor allem darum, junge Menschen zu beteiligen. Ab 17 Uhr diskutiert Umweltminister Olaf Lies bei einer Podiumsveranstaltung die Frage, wie es gelingen kann, Jugendliche für das Thema zu interessieren.

Auf dem Podium sitzen außerdem: Dagmar Dehmer von der Bundesgesellschaft für Endlagerung, Jorina Suckow (Vertreterin der Jungen Generation im Nationalen Begleitgremium), Farras Fathi, Mitantragstellerin der Jungen Generation, und Bjarne Schemionek (Referendar an der Oberschule in Lüchow und Mitglied der „Bäuerlichen Notgemeinschaft“). Die LZ, Medienpartner der Veranstaltung, hat ihre Leser vorher dazu aufgerufen, Fragen einzuschicken. Diese sollen im Rahmen der Podiumsdiskussion beantwortet werden. lz

Joachim Zießler hat vorab ein Interview mit Umweltminister Olaf Lies geführt.