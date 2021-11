Sportlicher Appetithappen für Kinder

Das Sportreferat der Stadt hat in Kooperation mit Lüneburger Sportvereinen ein neues Projekt entwickelt: Im Zeitraum vom 1. November bis 31. Dezember können Erstklässler aller Grundschule im Stadtgebiet kostenfreie Schnupperkurse bei den teilnehmenden Vereinen besuchen.

Lüneburg. Viele Kinder hatten während der Corona-Pandemie zu wenig Kontakt zu Gleichaltrigen und kaum Möglichkeiten, Sportangebote wahrzunehmen. Dementsprechend melden Lüneburger Sportvereine, dass sie in der Altersgruppe der Sechs- bis Achtjährigen starke Rückgänge der Mitgliederzahlen verzeichnen. „Dabei ist Fakt, dass gerade Kinder in den Vereinen Spiel und Spaß in der Gemeinschaft erleben und Teamfähigkeit lernen können“, weiß Lüneburgs Sozialdezernentin Pia Steinrücke. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat das Sportreferat der Stadt in Kooperation mit Lüneburger Sportvereinen ein neues Projekt entwickelt: Im Zeitraum vom 1. November bis 31. Dezember können Erstklässler aller Grundschule im Stadtgebiet kostenfreie Schnupperkurse bei den teilnehmenden Vereinen besuchen.

Dazu hat Sportreferentin Britta Herrschaft Angebot von fünf Sportvereinen zusammengefasst, dass genau auf die Altersklasse 6 bis 8 Jahre zugeschnitten ist. Das Angebot reicht von Fußball, Basketball und Hockey über Geräteturnen, Zirkusturnen und Badminton bis hin zu Bogensport, Ju-Jutsu und Fechten. An der Aktion beteiligen sich der MTV Treubund, der VfL, der HCL, der Verein Kraftsport Lüneburg sowie die Allgemeine Schützengesellschaft.

Stadt finanziert die Aktion aus dem Corona-Soforthilfepaket

Und so funktioniert die Aktion: Alle etwa 760 Erstklässler der Grundschulen im Stadtgebiet erhalten über ihre jeweilige Schule einen Brief von Sozialdezernentin Steinrücke. Diesem liegt die Übersicht über die verschiedenen Sportangebote bei sowie eine Stempelkarte. Auf dieser können die Kinder bis zu vier Stempel sammeln, die sie erhalten, wenn sie verschiedene Angebote in den Vereinen wahrnehmen. Auf der Rückseite der Karte können die Vereine im Falle einer neuen Mitgliedschaft ebenjene bestätigen.

Herrschaft erklärt den Hintergrund: „Alle Mädchen und Jungen, die eine ausgefüllte Karte bis 15. Januar 2022 an die Stabsstelle Sport zurücksenden und damit eine bestätigte neue Mitgliedschaft nachweisen, erhalten einen Zuschuss in Höhe von mindestens 25 Euro.“ Dieser wird für die Kosten einer möglichen Anmeldegebühr und/oder des Monatsbeitrags für den Sportverein verwendet. Die Stadt finanziert die Aktion aus dem Corona-Soforthilfepaket, angemeldet sind dafür 15.000 Euro. lz