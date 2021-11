Die neue Oberbürgermeisterin: Kalisch erste Woche in Bildern

Lüneburg hat eine neue Oberbürgermeisterin: Claudia Kalisch (Grüne) ist am 1. November ihr Amt angetreten. Was hat sie in ihrer ersten Woche erlebt? Was waren ihre Highlights, welche besonderen Termine standen an? Die LZ hat sie begleitet und zeigt ihre erste Woche in einer Bildergeschichte.

Lüneburg. Seit dem 1. November ist Lüneburgs neue Oberbürgermeisterin im Amt. Für Claudia Kalisch bedeutete das zunächst viele Erste Male. In ihren ersten Tagen als Rathaus-Chefin hat die OB die Flure ihrer neuen Wirkungsstätte sowie einige der rund 1350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt. Aber auch ein paar Besonderheiten gab es zu erleben. Ihre erste Woche in Bildern:

Seit dem 1. November ist Claudia Kalisch Lüneburgs Oberbürgermeisterin. Die neue OB kam am Montag mit dem Rad zu ihrem neuen Job. Zu Beginn hat die neue Oberbürgermeisterin den "goldenen Schlüssel" entgegengenommen. Den hatte ihr die Erste Stadträtin und Kämmerin Gabriele Lukoschek zur Begrüßung überreicht. Ein Symbol, das einiges an Gewicht hat. "Für mich ist das ein Schlüssel zu allen Menschen, die für die Stadt arbeiten und für die unsere Stadt ein Zuhause ist". Beim Gang durch die Flure der neuen Arbeitsstätte ging es auch vorbei an zahlreichen gerahmten Gemälden der Vorgänger-Herrenriege. Ob es ihr sehr bewusst ist, die erste Frau im Haus zu sein? "Es schwingt sicher ein wenig mit und ist Teil der Veränderung. Aber ich kenne das ja schon", sagte Kalisch. "Nur vielleicht mit etwas weniger Gemälden." Am zweiten Tag konnte Claudia Kalisch einige spannende Gespräche im Haus führen, und es gab einen offiziellen Foto-Termin. Dabei trug sie zum ersten Mal die Kette, die sie zukünftig bei besonderen Anlässen umhängen wird. "Sie ist leichter als gedacht", sagte sie, "aber abwarten, ob ich das in einer Stunde immer noch sage." Damit die wertvolle Kette nicht verrutscht oder gar herunterfällt, wurde sie an dem Anzug der neuen Oberbürgermeisterin befestigt. "Den Anzug habe ich übrigens der Kette gewidmet", bemerkte sie, "den trage ich jetzt immer, wenn ich auch die Kette trage." Am Dienstagabend stand dann noch eine interfraktionelle Sitzung zur Vorbereitung der konstituierenden Ratssitzung an. "Ein bunter Mix also, spannende Eindrücke und gute Begegnungen", resümierte Kalisch. Die Mitte der Woche bringt einen Vorteil mit sich, wenn man im Rathaus arbeitet: Der Wochenmarkt ist direkt vor der Tür. Diesen Umstand nutzte auch die neue OB in ihrer ersten Arbeitswoche. "Den wunderbaren Lüneburger Wochenmarkt vor der Tür zu haben, das möchte ich natürlich nutzen, wann immer es passt. Die Pause war zwar nicht so pünktlich und so lang wie geplant. Aber kurz Äpfel, Birnen und Trauben holen, damit ich im Büro etwas Frisches habe, ein paar Eier und Salat für Zuhause kaufen und eine Portion Süßkartoffel-Pommes als Mittagessen zu besorgen, das tat trotzdem gut." Am vierten Tag bekam Claudia Kalisch eine geführte Tour durch die Räume und Winkel des Lüneburger Rathauses. Maja Lucht (r.), Fachbereichsleitung der Gebäudewirtschaft in Lüneburg, zeigte der OB am Nachmittag unter anderem die prunkvoll verzierte Gerichtslaube (Foto) sowie den Fürstensaal, der nur für die Nutzung im Sommer geeignet ist – weil es keine Heizung in dem historischen Raum gibt. Ein Blick aus dem Fenster des Dachstuhls, ganz oben unter dem Glockenturm, bildete den Abschluss der Tour. "Man kann nur ehrfürchtig sein bei all diesen Eindrücken", sagte Kalisch. Die erste Woche als Oberbürgermeisterin liegt hinter ihr, am Freitagmittag resümierte Claudia Kalisch bei einem Pressegespräch: "Die Woche war auf der einen Seite ganz, ganz voll, und auf der anderen Seite furchtbar kurz." Die größte Herausforderung sei dabei gewesen, trotz der vielen Termine allen gerecht zu werden und "meine Wertschätzung und meinen Respekt, vor dem was hier geleistet wird", zum Ausdruck bringen zu können. Und schon nach der ersten Woche zeigt sich die neue Oberbürgermeisterin zufrieden ob des Zusammenhalts in der Verwaltung: „Das hätte alles nicht so gut funktioniert, wenn ich nicht diese großartige Unterstützung hier vorgefunden hätte.“

Fotos: t&w/ lvc/Hansestadt Lüneburg/ lat