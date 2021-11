Gedenken an die Pogromnacht 1938

Jährlich am 9. November, dem Jahrestag der Pogromnacht von 1938, findet auch in Lüneburg ein gemeinsames Erinnern an die millionenfache Verfolgung und Ermordung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger während der Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland statt.

Lüneburg. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Lüneburg e.V. lädt am Dienstag, 9. November 2021, zu einer Gedenkfeier ein. Sie beginnt um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Nicolai. Um 19 Uhr schließt sich eine Gedenkfeier am Synagogen-Mahnmal an der Reichenbachstraße/Ecke Am Schifferwall an. Ortsbürgermeisterin Christel John vertritt die Hansestadt Lüneburg und wird einen Kranz niederlegen. Die Veranstalter erwarten rund 100 bis 150 Personen.

Um eine möglichst ruhige und würdige Atmosphäre für die Feier sicherzustellen, sind auch in diesem Jahr wieder am Abend (ca. 19 bis 19.30 Uhr) die zuführenden Straßen sowie Geh- und Radwege gesperrt. Im Einzelnen: