Gina (45, links) und Patrizia Steinforth (24) sind in Bad Bevensen keine Unbekannten mehr - bald sind sie zudem für Zuschauer aus ganz Deutschland zu sehen, in der RTL-Serie "Die Retourenprofis". Nun muss nur noch das Plural-s hinter den Schriftzug an ihrem Laden in Bad Bevensen gesetzt werden. (Foto: lat)

Trödel-Queens aus Bad Bevensen im TV Zwischen Flohmarkt und Fernsehdreh: Zwei Schwestern aus Bad Bevensen machen bei einer neuen RTL-Serie mit. Gina und Patrizia Steinforth sind ab dem 15. November im Format "Die Retourenprofis" zu sehen. Als der Anruf der Produktionsfirma kam, konnten die Beiden es kaum glauben. Denn in ihrer Vergangenheit sah es nicht immer so rosig aus wie jetzt.



