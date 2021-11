Gut gelaunt am Rosen-Set: Wencke Myhre steht am Laden ihres Serien-Neffen Werner. Die Sängerin hat zwei Wochen in Lüneburg gedreht. Ab 8. Dezember ist sie nun im Ersten zu sehen. (Foto: be)

Solange das Publikum noch will Käse-Werner bekommt Besuch aus Oslo: Tante Jonna schneit bei ihm rein. Gespielt wird sie von Wencke Myhre, die in Deutschland durch ihre Musik bekannt geworden ist. „Ich will ’nen Cowboy als Mann“, „Eine Mark für Charly“ und „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ waren Riesenhits. Inzwischen ist die Sängerin 74 – und will für die ARD-Serie auch als Schauspielerin glänzen.



