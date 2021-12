Arbeiten an der K30 gehen im Januar weiter

Hintergrund

Auf einer Gesamtlänge von rund 700 Metern soll die Fahrbahn der K30 in Bardowick komplett saniert werden, zu den Arbeiten zählen auch das Einsetzen neuer Schächte und Entwässerungsrohre oder die Beseitigung von Rissen. Die Maßnahmen starteten Mitte November und verlaufen in drei Bauabschnitten. Los ging es mit dem Bereich Kreuzung Große Straße/Im Sande bis Am Markt. Die beiden nächsten Bauabschnitte (vom „Am Markt“ bis zur „Große Brückenstraße“ / Ilmenaubrücke sowie von „Hamburger Landstraße“ bis „Hinter der Worth“) werden im Jahr 2022 fortgeführt. In diese Arbeiten investiert der Landkreis rund 530.000 Euro brutto.

Genaue Informationen zum Start der Baumaßnahmen und zu den jeweiligen Sperrungen veröffentlicht der Landkreis Lüneburg unter www.landkreis-lueneburg.de/baustellenreport.