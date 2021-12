Die LZ sucht Lüneburgs Weihnachtshaus 2021

Viele Lüneburger stellen Rentiere und Weihnachtsmänner in den eigenen Garten, hängen Lichterketten in die Bäume und lassen so ihre Nachbarn und Passanten an der weihnachtlichen Stimmung teilhaben. Die LZ-Redaktion möchte, dass sich noch mehr Menschen an diesen Häusern freuen können und sucht deshalb "Lüneburgs Weihnachtshaus 2021".

Lüneburg. In dieser Jahreszeit ist es um 17 Uhr bereits stockdunkel, deshalb stechen die bunt geschmückten und beleuchteten Häuser in Stadt und Landkreis besonders gut ins Auge. Immer mehr Menschen verschönern ihr Haus mit Lichterketten, dekorieren ihren Garten mit Rentieren, Weihnachts- oder Schneemännern und lassen so Nachbarn und Passanten an der vorweihnachtlichen Stimmung teilhaben. Schon im vergangenen Jahr hat die LZ Lüneburgs Weihnachtshaus gesucht – und möchte auch in diesem Jahr wieder sehen, wer sein Haus am schönsten, auffälligsten oder einfallsreichsten geschmückt hat.

Der Gewinner bekommt Platz in der Heiligabend-Ausgabe

Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, schicken Sie uns bis Sonnabend, 18. Dezember, ein Foto von Ihrem eigenen dekorierten Haus per Mail an online-redaktion@landeszeitung.de und schreiben Sie neben Ihrem Namen und Ihrem Wohnort ein paar Informationen dazu. Die Redaktion entscheidet sich für einen Gewinner, dieser bekommt Besuch von einem LZ-Fotografen, damit das Foto einen Platz in der Heiligabend-Ausgabe der Landeszeitung sowie auf der Internetseite und den LZ-Kanälen in den Sozialen Medien bekommen kann. lvc