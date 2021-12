Stadt will an Soltauer Straße nachbessern

Die Stadt will nach der Kritik von Fahrradfahrern in der LZ an der Soltauer Straße nachbessern.

Lüneburg. Eine Piktogrammkette mit Fahrradsymbolen auf der Straße soll signalisieren, dass Radfahrer die Straße nutzen dürfen; der Gehweg soll mit dem Zusatzschild: „Radfahrer frei“ versehen werden; dazu „freundliche“ Schilder, die zur gegenseitigen Rücksichtnahme auffordern. Die Maßnahmen sollen kurzfristig umgesetzt werden, um für klare Verhältnisse zu sorgen, sagt Verkehrsdezernent Markus Moßmann, der einräumt: „Wir sehen ein, dass die Situation nach der Sanierung des alten Geh- und Radweges hin zu einem Fußweg mit dem Zusatz ‚Radfahrer frei‘ für Verwirrungen sorgt.“

Fußgänger sollten möglichst weit rechts gehen

Sobald die nötige Beschilderung mit dem Verkehrszeichen 329 (Fußgängerschild) mit dem Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ steht, handelt es sich auch formal um einen Gehweg, den auch Radfahrer nutzen dürfen, wenn sie dabei den Fußgängerverkehr nicht gefährden oder behindern und erforderlichenfalls ihre Geschwindigkeit an Fußgänger anpassen. Radfahrer dürfen auch die Straße befahren. Die Stadtverwaltung bittet diejenigen, die zu Fuß unterwegs sind, darum, möglichst weit rechts auf der hellgrau gepflasterten Fläche zu gehen. Bei dem dunkelgrau gepflasterten Streifen handelt es sich um den sogenannten „Sicherheitstrennstreifen“, der Unfälle durch aufgehende Türen der parkenden Autos verhindern soll – diesen also bitte nicht befahren.

Wichtig ist Moßmann auch der allgemeine Hinweis, dass Kinder bis zum 8. Lebensjahr den Gehweg benutzen müssen und dies bis zum 10. Lebensjahr dürfen. Auch Aufsichtspersonen, die Kinder bis zum 8. Lebensjahr begleiten, dürfen auf dem Gehweg ohne besondere Anordnung fahren. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Gehweg mit einem Zusatzschild für Radfahrer freigegeben ist.

Fläche lässt keinen getrennten Geh- und Radweg zu

Moßmann betont, dass die umgesetzte Variante die rechtlich einzig Mögliche ist. Denn die zur Verfügung stehende Fläche lasse keinen getrennten Geh- und Radweg zu. Beide würden nicht die geforderte Mindestbreite erreichen. „Es war zudem Beschlusslage der politischen Gremien in der vorangegangenen Wahlperiode, die Sanierung so umzusetzen“, erklärt Moßmann weiter. Die Maßnahme wurde sowohl im Verkehrsausschuss als auch im Arbeitskreis Verkehr vorgestellt, in dem auch Verbände wie der ADFC vertreten sind. „Wir sind immer bestrebt, alle Akteure mitzunehmen“, betont der Verkehrsdezernent.

Die schon mehrfach angeregte Variante, die Soltauer Straße sowie die Uelzener Straße zu Einbahnstraßen zu machen, hält Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch grundsätzlich für einen guten Ansatz, der inhaltlich geprüft werde. Bedenken, die sie und Moßmann bezüglich dieser Variante teilen, sind zum Beispiel die schnelle Erreichbarkeit des Klinikums und die mögliche Verdrängung der Verkehre in kleinere Wohnstraßen.

Ebenso wolle man dem Nachhaltigen Urbanen Mobilitätsplans (NUMP), der in etwa zwei Jahren steht, nicht vorgreifen. Das Vorhaben erfuhr im April dieses Jahres breite Zustimmung im Verkehrsausschuss. Der Plan soll das Mobilitätsnetz in der Stadt und dem übrigen Landkreis analysieren und bei den Maßnahmen die Bürger beteiligen. lz