Landrat Jens Böther im Live-Interview

Der Landrat Jens Böther wird am Mittwoch, 22. Dezember, um 16 Uhr in einem Live-Interview mit der Landeszeitung Fragen von Lüneburgern und Lüneburgerinnen zum Thema Corona beantworten.

Lüneburg. Weihnachten steht vor der Tür doch viele Menschen sind durch die vielen verschiedenen Regeln und Verordnungen verunsichert: Mit wem darf ich mich an den Feiertagen treffen? Wann muss ich eine Maske tragen und wann brauche ich einen zusätzlichen Test?

Fragen bis Montag, 20. Dezember, einschicken

Am Mittwoch, 22. Dezember, um 16 Uhr beantwortet Landrat Jens Böther die Fragen von Lüneburgerinnen und Lüneburger rund um das Thema Corona in einem Live-Interview mit der Landeszeitung. Übertragen wird das Gespräch auf der Facebook-Seite der LZ. Wenn Sie Fragen an den Landrat haben, schicken Sie diese bitte bis Montagabend, 20. Dezember, per Mail an lilly.von.consbruch@mh-lg.de.