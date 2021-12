„Litti“ als Littbarski vor der Kamera

Ein waschechter Fußball-Weltmeister spielt in dieser Woche als Gaststar bei den "Roten Rosen" mit. Pierre Littbarski war 1990 dabei, als Deutschland in Rom im WM-Finale Argentinien mit 1:0 bezwang. Nun steht er für drei Drehtage in Lüneburg am Set der Telenovela vor der Kamera.

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Sie sind neu hier?

Jetzt testen

Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo?

Hier entlang