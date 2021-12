Generalprobe in der St. Nicolaikirche in Lüneburg: an Heiligabend können alle Besucher bei einem Gang durch die Kirche im 15-Minuten-Takt die Weihnachtsgeschichte als Schauspiel erleben, Weihnachtslieder hören und bekommen sogar noch ein Give-Away. Der Weg führt dabei coronaconform als Einwegstraße außen an den Kirchenbänken vorbei. (Foto: t&w)

Heiligabend – ein zweites Mal anders Das Weihnachtsangebot der Kirchen ist auch 2021 kreativ. Zwar ist es der Pandemie geschuldet, dass Gottesdienste und Co. nicht wie früher stattfinden können, doch dafür gibt es nun neue Traditionen. Vom Paul-Gerhardt-Mobil, dessen Besatzung „O du fröhliche“ singend durch die Straßen zieht, bis zum Theater zur weiten Welt im Kurpark. Wir nennen die Heiligabend-Highlights.



