Gruß aus der Heimat

Auch unter der neuen Oberbürgermeisterin lebt eine alte Tradition fort: Claudia Kalesch hatte vor wenigen Tagen für die Soldaten im Einsatz Weihnachtspakete gepackt – die sind jetzt in Litauen angekommen.

Lüneburg. „Es ist gute Tradition, dass wir unsere Soldaten, die sich aktuell im Auslandseinsatz befinden, mit einem kleinen Weihnachtsgruß aus der Heimat bedenken“: Mit diesen Worten hatte die Lüneburger Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) jüngst in der Theodor-Körner-Kaserne an den Kommandeur der Lüneburger Aufklärer, Oberstleutnant Martin Mittmesser, Carepakete für die im Auslandseinsatz befindlichen Soldaten des Verbandes übergeben. Jetzt sind die Pakete angekommen.

Unter anderem auch an die Ostflanke der NATO in Litauen, wo aktuell fünf Lüneburger Soldaten im Stab des multinationalen Gefechtsverbandes enhanced Forward Presence Litauen (eFP LTU) zwischen den Jahren eingesetzt sind.

Die NATO setzt auf eine doppelte Strategie

Die NATO-Mission eFP sieht die Aufstellung von multinationalen Gefechtsverbänden in Polen und den baltischen Staaten vor. Die vier Gefechtsverbände bestehen aus jeweils 1000 Soldaten, die die Streitkräfte der Gastländer verstärken. Ausbildung, Training und Abschreckung bilden den Kernauftrag. Das Personal rotiert im halbjährlichen Rhythmus, da die NATO-Russland-Grundakte keine dauerhafte Stationierung alliierter Truppen in Osteuropa erlaubt. Die NATO setzt auf eine doppelte Strategie: Abschreckung ja, aber keine Konfrontation.

500 Bundeswehrangehörige in Litauen

Anfang 2017 startete die NATO mit der Verlegung von Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten. Die Mission Enhanced Forward Presence dient der Sicherung der osteuropäischen Staaten und der Abschreckung von Bedrohungen des Bündnisgebiets. Die Mitgliedsstaaten reagieren mit der „verstärkten Vornepräsenz“ auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und die fortgesetzte Destabilisierung der Ukraine. Deutschland hat seit 2017 die Führung der „Battlegroup“ in Litauen inne. Neben Deutschland beteiligten auch die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Norwegen und Tschechische Republik an dem NATO-Einsatz in Litauen. Aktuell befinden sich rund 500 Bundeswehrangehörige bei eFP.

„Setzen Auftrag weiter fort“

Die fünf Lüneburger Soldaten freuen sich nun auf die besondere Weihnachtspost , ehe Anfang des Jahres nach einer kurzen weihnachtlichen Regenerationsphase bereits wieder das nächste Übungsvorhaben für den multinationalen Gefechtsverband vor der Tür steht: „ Wir freuen uns sehr über die Geschenke aus Lüneburg, danken für die Rückendeckung aus der Heimat und setzen Auftrag weiter fort“, sendet Hauptmann Michel A. (Name darf aus Sicherheitsgründen nicht vollständig genant werden) auch im Namen seiner Lüneburger Kameraden herzliche Grüße aus dem verschneiten und rund 1000 Kilometer entfernten Litauen Richtung Lüneburg. lz