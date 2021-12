So reagieren Lüneburgs Händler auf die FFP2-Maskenpflicht

Ab Dienstag muss in allen Geschäften in Niedersachsen eine FFP2-Maske getragen werden – auch in Lebensmittelläden. Damit reagiert die Landesregierung auf die gekippte 2G-Regel im Einzelhandel. Wie bewerten Lüneburgs Händler die neue Regel? Die LZ hat sich in der Stadt umgehört.

