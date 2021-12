Ein Schlafsack, zwei Paletten, eine Tischplatte

Früher hat Uwe Eger Weihnachten mit einem Schlafsack unter einer Brücke verbracht, wenn es gut lief, fand er auch mal Unterschlupf in einem Gemeindehaus. Weihnachten, das Fest der Liebe? Für Uwe hat es sich oft nicht so angefühlt. Heute lebt er in einer eigenen Wohnung – und kämpft für mehr Rechte für wohnungslose Menschen. In diesem Jahr hat er einen ganz besonderen Weihnachtswunsch.

