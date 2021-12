Dieser Weihnachtsgruß an die Eltern, Großeltern, Paten und Bekannten soll das Gefühl der Verbundenheit stärken: Pastor Stephan Jacob und die Kinder- und Jugendleiterin Dörte Lorkowski haben zusammen mit zwei Jugendlichen und Familien aus dem Kinder-und Jugendchor der Kirchengemeinde St. Michaelis das Projekt „Die Weihnachtsgeschichte aus Lüneburg“ umgesetzt. Die Geschichte mit den uralten und vertrauten Worten wird in dem Video vom Einst ins Jetzt geholt. Es beginnt und endet mit dem ehemaligen Kinderchorkind Tom im Scala, weil die Geschichte großes Kino ist. Man hört eine Polizistin im Neubauviertel, sieht Helga auf dem Wochenmarkt, vom Kalkberg erklingt große Freude, vom Klettergerüst lässt Alma die Engel gen Himmel fliegen. Und Charlotte steht zwischen ihren Pferden in der Futterkrippe. In der St. Michaeliskirche erklingt fast ungeprobt eine kleine Kinderchorformation mit dem Gloria-Gesang.