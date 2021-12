Reiten für den guten Zweck

Seit elf Jahren ist das elektrische Schaukelpferd „Hotte“ vor der Sandpassage im Dienste des Guten Nachbarn unterwegs. In diesem Jahr fließen fast 2000 Euro für den guten Zweck.

Lüneburg. Auch im zurückliegenden Jahr war „Hotte“, das elektrische Schaukelpferd vor der Sandpassage in Lüneburg, wieder viele Kilometer unterwegs, brachte ungezählten Kindern Spaß. Und das auch noch für einen guten Zweck: den Guten Nachbarn, die Spendenaktion der Wohlfahrtsverbände Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Paritätischer, Deutsches Rotes Kreuz (Kreisverband und Ortsverein Lüneburg) und Diakonisches Werk sowie der Landeszeitung.

Schon seit elf Jahren ist „Hotte“ im Dienste des Guten Nachbarn im Einsatz. Das Prinzip: Der Schimmel schaukelt und wippt kostenfrei für die Mädchen und Jungen.

Wer möchte, kann nach dem Ritt aber eine Spende für den Guten Nachbarn geben, der schnell und unbürokratisch in Not geratenen Menschen aus der Region hilft.

Hilfe für eine Aktion aus der Region

Insgesamt 950 Euro kamen so in diesem Jahr zusammen. „Etwas weniger als in den Vorjahren“, sagt Katrin Wellmann, Geschäftsführerin der Sandpassage. Möglicherweise ist auch daran die Corona-Pandemie schuld. Traditionell legt die Sandpassage auf den im Laufe des Jahres zusammengekommenen Betrag noch einmal die gleiche Summe als Spende oben drauf.

„Wir haben den Betrag in diesem Jahr aufgerundet auf 1000 Euro“, erklärt Katrin Wellmann. Sie übergab den Scheck jetzt an Holger Hennig, den Vorsitzenden des Guten Nachbarn. „Uns ist es dabei wichtig, eine Aktion in der Region zu unterstützen“, betont die Chefin der Sandpassage.

Reitpferd Am Sande hat lange Tradition

„Reiten für den Guten Nachbarn“ heißt es bereits seit dem Jahr 2010 vor der Sandpassage in Lüneburg. Schon in den 1970er-Jahren hatte ein Reitpferd vor dem Lebensmittelmarkt Am Sande gestanden.

Anlässlich des 40-jährigen Geschäftsjubiläums wurde dann ein neues angeschafft, das seitdem bei jedem Wetter für den guten Zweck „unterwegs“ ist.

Schon seit 1958 unterstützt der Gute Nachbar unverschuldet in Not geratene Menschen in Stadt und Landkreis Lüneburg. Ein Grundsatz dabei ist: Vor jeder finanziellen Hilfe durch den Guten Nachbarn steht die individuelle Beratung durch die Mitarbeiter der sozialen Einrichtungen.

Von Ingo Petersen