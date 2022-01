Was in der Samtgemeinde Ilmenau wichtig wird

Das große Reformprojekt hat einen technisch klangvollen einen Namen: "Samtgemeinde Ilmenau 2.0". Die Weichen dafür wurden bereits in der alten Wahlperiode gestellt – "nun sind wir dabei, es umzusetzen", sagt Samtgemeindebürgermeister Peter Rowohlt (SPD). Er skizziert, was in diesem Jahr wichtig wird in der Samtgemeinde Ilmenau.