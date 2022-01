Reaktionen zur geforderten Testpflicht in Kitas

Die Politik prüft aktuell eine Testpflicht für Kita-Kinder ab drei Jahren. In vielen Kitas in Lüneburg würde sich damit gar nicht so viel ändern, denn schon jetzt werden oft mehrfach in der Woche Tests für Kinder bereitgestellt. Bedenken gibt es jedoch – sollte die Pflicht umgesetzt werden – bei den Kontrollen.

