Impfangebot für Kinder im Ochtmisser Sportverein

Der Landkreis hat ein neues Impfangebot für Kinder ab fünf Jahren auf die Beine gestellt: Ab Freitag, 14. Januar, wird in der Sporthalle des Ochtmisser Sportvereins geimpft.

Lüneburg. Ein neues Impfangebot für die Jüngsten bringt der Landkreis Lüneburg gemeinsam mit dem Ochtmisser Sportverein (OSV) am kommenden Freitag, 14. Januar 2022, an den Start: Künftig verwandelt sich die Sporthalle des OSV am Wochenende in ein Corona-Impfzentrum für Kinder ab fünf Jahren. Ärztinnen und Ärzte beantworten die Fragen von Kindern und Eltern, geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech – und zwar nur nach Terminvereinbarung unter www.impfportal-niedersachsen.de.

Das Angebot des OSV in der Halle an der Vögelser Straße in Lüneburg ergänzt die Kinderimpftermine im Corona-Impfzentrum in Embsen, die der Kreis bereits seit Ende Dezember 2021 regelmäßig vergibt.

Freitags öffnet das besondere Impfzentrum von 16.30 bis 19.30 Uhr seine Türen, samstags und sonntags ist das Impfteam von 10.30 bis 17.30 Uhr einsatzbereit. Unter der Woche läuft der Sportbetrieb in der Halle unter Corona-Bedingungen weiter. Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor der Tür. „Wir freuen uns, dass wir den Sportverein nun als Partner fest an unserer Seite haben“, sagt Joschka Schiller, Koordinator der Impfaktionen beim Landkreis Lüneburg. „Möglich ist das nur durch das herausragende ehrenamtliche Engagement von Vorstand und Vereinsmitgliedern.“

Das muss mitgebracht werden

Kinder ab fünf Jahren, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, müssen Folgendes mitbringen:

einen sorgeberechtigten Elternteil

Impfpass

Personalausweis des Elternteils und, falls vorhanden, ihren Kinderausweis

Aufklärungsbogen und Einverständniserklärung, wenn möglich ausgefüllt – ist online über die Corona-Themenseite des Landkreises abrufbar.

Mit dem Ochtmisser Sportverein hat der Landkreis Lüneburg ab sofort insgesamt sieben Impfteams im Einsatz, die meisten davon stellen der Arbeiter-Samariter-Bund und das Deutsche Rote Kreuz. Eine Übersicht über die Impfangebote im Landkreis gibt es hier.

Der OSV ist der erste Sportverein in Niedersachsen, der ein Impfteam auf die Beine gestellt hat. Aktuell sucht der Landkreis den Kontakt mit den Schulen, um auch dort Impftermine anzubieten. lz