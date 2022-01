Trio führt LZ-Redaktion

Anna Paarmann

kam über einen Job beim Hamburger Abendblatt nach Lüneburg. Neben ihrem Studium der Kultur- und Politikwissenschaften fasste sie als freie Mitarbeiterin bei der LZ Fuß. 2015 startete sie dort in ihr Volontariat und fand schnell Freude an investigativen Recherchen. So blieb sie stets an der Baukosten-Explosion des Libeskind-Baus dran oder deckte Fälle von Zweckentfremdung auf dem Lüneburger Wohnungsmarkt auf. Nach einem Zwischenstopp bei Spiegel Online stieg sie in die Koordination des Digitalbereichs der LZ ein, betreute zudem Redaktionsprojekte und entwickelte in einem abteilungsübergreifenden Team das Bezahlmodell für die Homepage. Neben dem Job studiert die gebürtige Kielerin im Master „Digital Journalism“ an der Hamburg Media School, spielt leidenschaftlich gern Handball oder fährt mit einem guten Thriller und Wanderstiefeln im Gepäck an die Ost- oder Nordsee. Anna Paarmann lebt in Lüneburg, sie wird in wenigen Wochen Mutter eines Sohns sein.