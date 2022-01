Guter Nachbar: Spendenfluss ungebrochen

Auch in der Pandemie unterstützen viele Lüneburger den Guten Nachbarn, der damit unverschuldet in Not Geratenen hilft.

Lüneburg. Eine Mutter, deren 13-jähriger Sohn sehr schnell gewachsen ist und dessen Schuhe in Übergröße 50 sie nicht finanzieren kann. Eine Frau, der das Geld für den neuen Personalausweis und die dafür notwendigen Passbilder fehlt. Die junge Mutter, die aus gesundheitlichen Gründen nicht stillen kann und die um eine Beihilfe für Babynahrung bittet. Der Diplom-Sozialpädagogin Anke Baumgarten, beim Paritätischen für die Hilfsaktion Guter Nachbar zuständig, fallen viele Fälle von Menschen ein, die in den vergangenen Monaten bei ihr um Hilfe gebeten haben.

Schon seit 1958 gibt es den Guten Nachbarn, der in Stadt und Landkreis Lüneburg unverschuldet in Not geratenen Menschen in solchen und vielen anderen Fällen hilft. Neben dem Paritätischen gehören die Arbeiterwohlfahrt, der Caritasverband, Kreisverband und Ortsverein Lüneburg im Deutschen Roten Kreuz, die Diakonie und die Landeszeitung dem Guten Nachbarn an.

Hilfe für Menschen in der Region

Vor allem aus zahllosen kleinen und großen Spenden speist sich der Topf, aus dem der Gute Nachbar den Menschen in der Region hilft. „Wir leisten konkrete Hilfe für Menschen, die diese Unterstützung wirklich verdient haben“, sagt Holger Hennig vom Diakonischen Werk, zurzeit Vorsitzender des Guten Nachbarn.

Grundsätze in der Arbeit des Guten Nachbarn: Vor jeder finanziellen Unterstützung steht eine individuelle Beratung durch die Mitarbeiter der sozialen Einrichtungen. Und: Das durch die Spenden eingenommene Geld fließt ohne jeden Abzug an die Hilfebedürftigen.

