Göhrde: Pflanzen mit dem Bagger

In der Göhrde wird eifrig gepflanzt. Dabei setzen die Experten auch kleine Bagger ein. Das erscheint ungewöhnlich, bietet aber Vorteile.

Göhrde. Aufgrund des milden Winters gehen die Pflanzarbeiten im Forstamt Göhrde gut voran. 190.000 Bäume, davon alleine 67.000 Eichen und 55.000 Rotbuchen, sollen im Zuständigkeitsbereich in dieser Pflanzsaison planmäßig in die Erde gebracht werden. Die Pflanzsaison im Wald reicht vom Spätherbst, nach dem Laubabfall, bis zum Frühjahr, vor dem Laubaustrieb. Das Niedersächsische Forstamt Göhrde bewirtschaftet rund 19.000 Hektar Landeswald in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg, zurzeit setzt es auch kleinere, leichte Bagger für die Pflanzarbeiten ein. Das erscheint ungewöhnlich.

Das Verfahren: Der Bagger drückt die Pflanzgabel in den Boden, zieht leicht und öffnet so ein Pflanzloch. Der junge Baum wird in das Loch gehalten, abschließend drückt der Bagger den Boden an den Wurzeln fest. So können von einem Team, bestehend aus einem Bagger und einem Pflanzer, 80 bis 120 Bäume pro Stunde gepflanzt werden.

Gute Erfahrungen mit dem Verfahren

Robert de Mol, Leiter der Revierförsterei Siemen bei den Niedersächsischen Landesforsten, erklärt: „Die Vorteile des Baggerpflanzverfahrens sind, dass das gut ausgebildete, große Wurzelwerk der jungen Eichen optimal in den Boden kommt und gut anwachsen kann. So hat der junge Baum bessere Startchancen. Die bereits relativ großen Eichen haben einen Wuchsvorsprung vor der hier üppig vorkommenden Bodenvegetation aus Brombeere und Adlerfarn. Die gut angewachsenen Kulturen der letzten Jahre zeigen uns, dass wir mit diesem Verfahren auf dem richtigen Weg sind." Die Bäume wachsen gut an, selbst in den trockenen Jahren 2018 bis 2020 habe es kaum Ausfälle gegeben. Der Pflegeaufwand reduziert sich.

Um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, pflanzt das Forstamt Göhrde grundsätzlich ausschließlich standortgerechte Baumarten. Das heißt, dass die Bäume und Sträucher zu den Wasser- und Nährstoffverhältnissen des Bodens passen müssen.

Wälder, die weniger anfällig sind

Robert de Mol resümiert: „Unser Ziel ist es, klimaresiliente Wälder zu entwickeln, die weniger anfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels sind. Wo es nötig ist, verjüngen wir unseren Wald durch Pflanzungen, um den Mischwaldanteil zu erhöhen oder um einen Baumartenwandel herbeizuführen. Überall dort, wo der vorhandene Wald bereits einen naturnahen Zustand erreicht hat, verjüngen wir ihn durch natürliche Ansamung. Das Nebeneinander von Pflanzung und Naturverjüngung ist ein Baustein, um den dauerhaften Erhalt des Waldes für künftige Generationen zu unterstützen." lz