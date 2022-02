Zugverkehr wird am Nachmittag eingestellt

UPDATE: 11 Uhr: Reisende müssen sich erneut auf Verspätungen einstellen: Der Zugverkehr des metronom zwischen Bremen und Hamburg (RE4/RB41) sowie auf der Strecke Hannover-Uelzen-Hamburg (RE2/RE3/RB31) wird ab 12 Uhr schrittweise bis 14 Uhr wetterbedingt vollständig eingestellt, teilt Pressesprecher Björn Pamperin mit. Auf der Strecke Göttingen-Hannover (RE2) wird der Zugverkehr des metronom ab 12 Uhr bis spätestens 15 Uhr wetterbedingt vollständig eingestellt. Nach jetziger Einschätzung wird der Zugverkehr auf allen Linien voraussichtlich nicht vor Sonnabend, ca. 15 Uhr, wieder aufgenommen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird für alle Linien eingerichtet. In Richtung Hamburg enden die Busse in Hamburg-Harburg, dort besteht Anschluss mit der S-Bahn nach Hamburg Hbf.

UPDATE: 7.20 Uhr: Der Schienenersatzverkehr auf der Linie RE3/RB31 verkehrt nur noch zwischen Uelzen und Bienenbüttel.

UPDATE, 18. September: 7.00 Uhr Der Zugverkehr wird ab sofort wieder aufgenommen. Bis 8 Uhr fahren alle Züge mit reduzierter Geschwindigkeit, so dass mit Verspätungen zu rechnen ist. Auf der Linie RE3/RE2 ist der Abschnitt zwischen Hannover und Uelzen aktuell nur eingleisig befahrbar. Aufgrund von Sturmschäden ist auf der Linie RE3/RB31 die Strecke Uelzen-Lüneburg gesperrt, hier ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Etliche Züge der Linie RE4 Hamburg-Bremen entfallen, die Linie RE41 wird über Jesteburg umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen Hittfeld und Klecken, dort wird ein Busnotverkehr eingerichtet. Aufgrund der Unwetterwarnung ist ab 12 Uhr mit starken Einschränkungen auf allen metronom-Linien und der schrittweisen Betriebseinstellung zu rechnen.

UPDATE: 17.07 Uhr Die metronom Eisenbahngesellschaft teilt mit, dass auf allen Strecken ein Busnotverkehr eingerichtet worden ist. Pro Strecke verkehrt in jede Richtung ein Bus, es werden alle Zug-Haltestellen unterwegs angefahren. Die Busse verkehren ohne geregelte Abfahrtszeiten, eine genaue Fahrtdauer könne leider nicht angegeben werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Busse würden daher auch nicht in den elektronischen Fahrplanauskünften angezeigt. Es handele sich um einen reinen Notverkehr.

UPDATE: 13.15 Uhr Der Zugverkehr wird frühestens morgen wieder aufgenommen. Wie die metronom Eisenbahngesellschaft mitteilt, lässt sich leider aktuell nicht absehen, ab wann die Strecken von der DB Netz AG wieder frei gegeben werden. Da die Züge bei dieser Wetterlage zudem nur bei Tageslicht fahren können, hat sich metronom entschieden, den Zugverkehr heute nicht wieder aufzunehmen. Es wird versucht, ersatzweise eine Grundversorgung mit Bussen sicherzustellen.

UPDATE: 7.20 Uhr: Die Bahn stellt den Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen mitteilt.

UPDATE: 6.40 Uhr: Aus Sicherheitsgründen hat die DB Netz AG Strecken in großen Teilen Norddeutschlands für den Zugverkehr gesperrt. Bis auf Weiteres fallen alle Züge von metronom, enno und erixx aus. Außerdem stellt die Elbfähre "Amt Neuhaus" in Bleckede den Betrieb ein.

In Deutschland wird ein heftiger Sturm erwartet. Aus Sicherheitsgründen schränken die Bahngesellschaften Metronom, Enno und Erixx ihren Betrieb ein. Bis zum Wochenende müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen.

Uelzen. Aufgrund der Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes ist voraussichtlich bis in den Samstag hinein mit starken Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen bei Metronom, Enno und Erixx zu rechnen. Am Mittwochabend werden alle Züge ab circa 20 Uhr nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit fahren und der Betrieb bis voraussichtlich 0.30 Uhr schrittweise und über Nacht ganz eingestellt. Das bedeutet, dass es schon am Mittwochabend zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen kommt. Fahrgäste sollten auch für den morgigen Tag mit gravierenden Einschränkungen rechnen, teilt die Metronom Eisenbahngesellschaft mbH in einer Pressemitteilung mit.

Der Deutsche Wetterdienst hat aktuell für ganz Norddeutschland eine Unwetterwarnung der Stufe 3 herausgegeben, erwartet werden schwere Sturmböen mit 80-100 km/h sowie vereinzelt Orkanböen mit einer Geschwindigkeit bis 120 km/h. Es droht die Gefahr, dass herabstürzende Äste oder Bäume den Schienenverkehr lahmlegen. „Die Drosselung der Geschwindigkeit ist eine Vorsichtsmaßnahme, um Kollisionen möglichst zu vermeiden oder im Ernstfall zumindest deren Folgen abzumindern“, so Miriam Fehsenfeld, Sprecherin bei Metronom und Errix. Die Züge von Metronom und Enno werden statt mit den üblichen bis zu 160 km/h nur noch mit maximal 80 km/h unterwegs sein, die Erixx-Züge werden sogar auf 60 km/h gedrosselt. „Dadurch kommt es natürlich zu Verspätungen, aber die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter geht vor“, so Fehsenfeld. Erst Ende Januar war beim letzten großen Sturm ein Metronom bei Rotenburg an der Wümme mit einem herabstürzenden Baum kollidiert.

In Vorbereitung auf die erwartete, andauernde Unwetterlage wurde das Personal in der Leitstelle aufgestockt, um möglichst schnell und präzise auf die Entwicklungen der nächsten Tage reagieren zu können. Zudem stehen Metronom und Erixx in enger Verbindung mit regionalen Busunternehmen, um bei Bedarf gegebenenfalls einen Schienenersatzverkehr organisieren zu können.

Wer am Wochenende zwingend auf Fahrleistungen angewiesen ist, sollte alternative Reisemöglichkeiten prüfen und sich auf jeden Fall kurzfristig in den elektronischen Fahrplaninformationen auf den Webseiten oder in der Metronom- oder FahrPlaner-App informieren. Dort werden alle aktuellen Infos auch kurzfristig bereitgestellt. lz