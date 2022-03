Salzhausen: Welle der Hilfsbereitschaft

Schüler sammeln Spenden

Kuchen, Kuscheltiere, Kleidung

Am Gymnasium Salzhausen haben 18 Schülerinnen und Schüler des Geschichtskurses aus dem 12. Jahrgang von Fachlehrerin Ivonne Fleischhauer einen Spendenaufruf an ihrer Schule für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine gestartet. Unter anderem kamen dabei Schlafsäcke, Isomatten, Decken, Kleidung, Hygieneartikel und Kuscheltiere zusammen. Ein großer Teil der Sachspenden sind bereits mit nach Polen in die Nähe der ukrainischen Grenze gebracht worden. Der andere Teil soll in den kommenden Tagen den Flüchtlingen zukommen, die in Salzhausen und Umgebung ankommen.

Des Weiteren wurden Kuchen gebacken und ebenso wie Crêpes an zwei Tagen in der Cafeteria des Gymnasiums verkauft. Die Einnahmen in Höhe von 500 Euro gehen über die Stiftung „Hof Schlüter“ an Hilfsprojekte in der Ukraine. Schülerin Kim Eileen Kruse sagt: „Mich stimmt es traurig, was die Menschen und vor allem die Kinder durchmachen müssen.“

Um die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen, zeichneten zudem Schüler aus dem Leistungskursus Kunst des 12. Jahrgangs unter der Leitung von Anke Meyer zahlreiche Friedenstauben auf Pflastersteine. Sie sind auf dem Schulhof zu sehen. bau