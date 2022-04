So wie hier in der Stadtforst seiht es momentan in vielen Wäldern aus: Das Sturmholz wird in hohen Poltern am Wegesrand gelagert, wo es auf den Abtransport in die Sägewerke wartet. (Foto: be)

Nach dem Sturm ist vor dem Käfer: Großes Aufräumen im Wald Alle Hände voll zu tun haben Förster und Waldarbeiter in diesen Tagen und Wochen: Bis spätestens Juni sollte das Sturmholz aus dem Wald gebracht sein, um so eine erneute Käferplage zu verhindern. Doch die Aufräumarbeiten sind gefährlich.



Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Sie sind neu hier?

Jetzt testen

Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo?

Hier entlang