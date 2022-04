9-Euro-Ticket: Preise werden automatisch reduziert

Der HVV nennt weitere Details für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets. Abo-Kunden müssen nicht tätig werden.

Lüneburg/Hamburg. Alle Kunden werden davon profitieren. So viel steht für den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) fest. Das 9-Euro-Monatsticket im HVV soll am 1. Juni starten.

Wegen steigender Energiepreise im Zuge des Krieges in der Ukraine hatte die Bundesregierung ein Entlastungspaket für die Bürger geschnürt. Mit dem 9-Euro-Ticket im ÖPNV will die Ampelkoalition Bürger ermutigen, künftig häufiger Bus und Bahn zu fahren. „Der ÖPNV ist gerade in der aktuellen Situation für viele Bürger eine notwendige, leistungsfähige und kostengünstige Alternative zum eigenen Pkw und gleichzeitig das umweltfreundlichste Verkehrsmittel neben dem Fahrrad,“ schrieb die Koalition in ihrem Beschlusspapier zum Entlastungspaket. „Deshalb führen wir für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro/Monat („9 für 90“) ein und werden die Regionalisierungsmittel so erhöhen, dass die Länder dies organisieren können.“

Preise für HVV-Zeitkarten werden zum 1. Juni angepasst

Das Wie ist in vielen Regionen noch unklar. Im Rahmen der Sitzung des Verkehrsausschusses der Hamburger Bürgerschaft wurden nun aber weitere Einzelheiten zur Umsetzung dieses Tickets bekannt gegeben. Wenn das Ticket ab 1. Juni startet, soll auch der Preis aller bestehenden Zeitkarten im HVV für drei Monate automatisch auf je neun Euro pro Monat reduziert werden. Abo-Kunden müssen dabei nicht selbst tätig werden. Gleichzeitig entfallen in diesem Zeitraum alle Einzel- und Tageskarten, die mehr als neun Euro kosten.

Alle 9-Euro-Monatstickets gelten für einen Kalendermonat und ohne zeitliche Einschränkung (ganztägig) im gesamten Netz des HVV, also auch in Stadt und Landkreis Lüneburg.

Nur Gruppenkarten teurer als neun Euro

„Wir verkaufen keine Fahrkarten mehr, die teurer als neun Euro sind, mit Ausnahme von Gruppenkarten. Und wir senken alle unsere Abo-Produkte auf neun Euro ab“, sagte HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt. Alle Abo-Karten im Gesamtnetz des HVV seien nutzbar. Das 9-Euro-Monatsticket wird digital über die hvv App, die hvv switch App und den Onlineshop erhältlich sein. Zusätzliche analoge Vertriebskanäle sind in Vorbereitung. Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, kündigte der HVV an.

lz