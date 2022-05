22-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Melbeck

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Diemelkoppel in Melbeck ist in der Nacht zu Sonntag eine 22-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen

Melbeck. Ein schwerer Verkehrsunfall in der Diemelkoppel in Melbeck in der Nacht zu Sonntag endete für eine junge Frau tödlich. Laut Feuerwehr verlor die 22-Jährige aus Embsen kommend gegen 1.15 Uhr wegen vermutlich zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen zwei Bäume. Bei dem Aufprall wurde die 22-jährige Insassin aus dem Auto geschleudert und von der zuerst eintreffenden Polizei umgehend reanimiert - vergeblich. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle. lz