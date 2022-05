Mit Bildergalerie: Die Nacht der Clubs

Zwei Jahre musste die Nacht der Clubs pandemiebedingt passen. Jetzt erlebt sie ihr Comeback - und das als Frühjahrsedition. Eine Stadt swingt und tanzt die Zeit der Distanz weg.

Lüneburg. Was ist los, wenn die Pommes-Esserin vor "Jim Curry" zu Saxofonklängen, die durch die Rosenstraße wehen, beim Essen swingt? Etwas lange Vermisstes muss zurückgekehrt sein, wenn im "Café Central" eine Besucherin das Geschehen mit ihrer Handy-Kamera filmt - und eigens ein Stativ mitgeschleppt hat. Die "Lüneburger Nacht der Clubs" hat ihr Comeback.

Zwei Jahre lang war das Virus der Partycrasher. Die Pandemie torpedierte Tanzen und Feiern. Was so lange vermisst wurde, sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden, dachten sich die Veranstalter und machten aus der bisherigen Herbst-Sause ein Frühlingsevent. Mit Erfolg. In 12 Lüneburger Bars und Clubs wird im Moment das Ende der erzwungenen Distanz gefeiert. Die Bands und Solo-Künstler auf den Bühnen heizten Tanzwütigen wie Abseitsstehern ein und machten deutlich: Hinter den Gitarren hat man die Rückkehr der Live-Events ebenso herbeigesehnt wie vor den Gitarren.

Stereo Sunset im Coffee Shop. (Foto t&w) Markus Hillmer im September. Foto: t&w) Neugierig in Dea's Heimathafen. (Foto: t&w) Maroon to black im Café Central. (Foto: t&w) Zurück 1 von 4 Vor

Bei der Frühjahrsedition der Lüneburger Nacht der Clubs hätten die Temperaturen etwas lauer sein können. In den Clubs sorgten dagegen Rock und Pop, Soul und Blues sowie R'n'B und Jazz für Wohlfühltemperaturen. So brauchte Mirko Heil von der Band "Neugierig" auch nach zwei Jahren Coronapause nicht lange, um sein Publikum in "Dea`s Heimathafen" in den Griff zu bekommen.

Die Bars, Kneipen und Clubs sind gut gefüllt, wenn auch noch nicht so voll wie vor dem Virus - aber noch ist die Nacht auch jung.

Ein ausführlicher Bericht folgt hier im Laufe des Tages und am Montag in der Print-Ausgabe.

Von Joachim Zießler