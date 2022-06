Die Stadt setzt am Stint zunächst auf Appelle

Lärm, Müll, Schlägereien. Im vergangenen Sommer griff die Stadt Lüneburg zu drastischen Maßnahmen, um die Lage am Stint zu beruhigen. Verbote soll es in diesem Jahr nicht geben. Die Verwaltung appelliert an Vernunft und Rücksicht.

Lüneburg. Seit jeher wird am Stintmarkt gefeiert. In den beiden vergangenen Corona-Sommern allerdings ist die Situation insbesondere auf der Stint-Brücke regelmäßig eskaliert: Das galt nicht nur für den Lärm und den Schmutz, den die Feiernden dort hinterließen. „Es kam auch mehrfach zu körperlichen Auseinandersetzungen und anderen Ausfällen“, erinnert Dennis Lauterschlag vom städtischen Ordnungsamt. Die Stadt musste zuletzt mit scharfen Maßnahmen reagieren und sprach 2021 ein Alkohol-, Flaschen- und Musikverbot für die Stint-Brücke aus. Soweit soll es in diesem Sommer nicht kommen.

„Wir setzen auf Gespräche und präventive Maßnahmen“, erläutert Lauterschlag. So hängt die Stadt in diesen Tagen Plakate im Wasserviertel auf, die dazu auffordern, friedlich zu feiern und den Stint pfleglich zu behandelt. „Dazu zählt unter anderem, dass Feiernde ihren Müll nicht zurücklassen, den Stint nicht als Toilette benutzen und dass sie die Nachtruhe einhalten.“ Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind bereits an den vergangenen Wochenenden am Stint unterwegs gewesen, um zu kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. „Wir sprechen die Leute direkt an und appellieren an alle, gegenseitig darauf Acht zu geben, dass mit Rücksicht gefeiert wird“, betont Lauterschlag.

Sollte es dennoch auch in diesem Jahr wieder eskalieren und der Stint zur Partymeile werden, werde die Stadt erneut durchgreifen und Verbote aussprechen müssen, heißt es aus dem Rathaus. „Erstmal sind wir aber zuversichtlich, dass es sich am Stint nicht wieder so ballen wird, wie im letzten Jahr“, sagt Lauterschlag. Denn viele Ausgehmöglichkeiten in Lüneburg und Hamburg seien mittlerweile wieder geöffnet, so dass sich die Feiernden wieder mehr verteilen würden, vermutet er. lz